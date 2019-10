Laatste keer uitverkoop in leegstaande winkel Huis Demunster Sam Vanacker

09 oktober 2019

13u46 3 Hooglede Wie nog een laatste keer de sfeer wil opsnuiven in de voormalige winkel van de familie Demunster op de markt van Gits zet best zaterdag 26 oktober in zijn agenda. Dan wordt een laatste uitverkoopdag georganiseerd in de leegstaande zaak. Ondertussen is de winkel al bijna zeven jaar dicht.

De voorbije jaren heeft de familie al verschillende verkoopdagen georganiseerd waarbij oude spulletjes aan zachte prijsjes werden verkocht, terwijl ze ook regelmatig naar rommelmarkten trok. “Ondertussen is al veel de deur uit”, zegt Hilde Demunster. “Maar nog niet alles is weg. Zo hebben we nog enkele retro eetserviezen, verschillende huishoudelijke spulletjes en flink wat breiwol. Ook de broodzakken en fruitnetjes mogen de deur uit. Wie weet kunnen die nog gebruikt worden om te knutselen. Verder mogen ook de rekken en de meubels weg, terwijl we dankzij een kennis die gestopt is met haar winkel ook nieuwe moeder-, baby-en kinderkledij kunnen aanbieden aan tweedehandsprijzen. Iedereen is welkom tussen 10 en 17 uur.”

De winkel is al dicht sinds 2012 en bood sindsdien al onderdak aan twee verschillende pop-upinitiatieven. Over een eventuele verkoop van het pand en een nieuwe invulling doen ondertussen verschillende geruchten de ronde, maar het blijft voorlopig wachten op witte rook.