Kwieke zestigplussers willen 800 kilometer fietsen naar Santiago de Compostela voor goede doel: “We willen een school bouwen in een Senegalees broussedorp” Sam Vanacker

08 augustus 2019

11u48 0 Hooglede Vier zestigplussers uit Hooglede, Avelgem en Torhout willen tussen 10 en 21 september vanuit het zuiden van Frankrijk naar Santiago De Compostela fietsen voor het goede doel. De opbrengst gaat naar de Hoogleedse vereniging Sora Senegal.

Willy Hellebaut (67, Avelgem), Pieter Van den Heuvel (66, Torhout), Luc Gunst (61, Hooglede) en Johan Verstraete (66, Torhout) vertrekken op dinsdag 10 september aan de voet van de Pyreneeën in het Franse dorpje Jean-Pied-de-Port voor de fietstocht van hun leven. Een strak tijdsschema is er niet, maar de vier hopen tegen 21 september aan te komen in Santiago De Compostela, achthonderd kilometer verder. Met de actie hopen de mannen geld in te zamelen voor de bouw van een school in het Senegalese broussedorp Daga-Youndoum-Bambara.

We gaan de route op het gemak afleggen en hebben bewust geen deadlines vastgelegd. We willen ook wat kunnen genieten Luc Gunst

‘Rijpere jeugd’

“We zijn ons ervan bewust dat we bij de rijpere jeugd horen”, lacht Luc. “De Pyreneeën over fietsen wordt geen kattenpis, maar we zijn goed voorbereid. Met Freddy Louage en Eric Lapere hebben we ook twee ervaren begeleiders mee in een volgwagen. Bovendien gaan we de route op het gemak afleggen. We willen het traject in twaalf etappes afleggen, maar we hebben bewust geen deadlines gesteld en geen hotels vastgelegd op voorhand. We moeten de tijd hebben om te genieten van de rit. Anderzijds zijn we alle vier fervente fietsers en houden we onze conditie op peil. Zo ga ik bijvoorbeeld regelmatig fietsen met WTC de Warden Oom Trappers uit Hooglede.”

Radio Negra

Het idee voor de actie ontstond tijdens de jaarbeurs in Roeselare, waar Pieter Van den Heuvel toevallig aan de praat raakte met Freddy Louage aan het standje van Sora Senegal. “Het klikte en ik zei spontaan dat ik wel eens wat zou willen doen om wat geld in te zamelen voor het goede doel”, vertelt Pieter. “Freddy verwees me door naar Gudrun Beernaert en haar echtgenoot Luc Gunst. Samen kwamen we op het idee om een fietstocht te maken naar Compostela. Luc en ik besloten allebei een fietspartner te zoeken en we konden onze vrienden Johan en Willy overtuigen om mee te doen. We kijken er alle vier naar uit. Het wordt een fantastische ervaring.”

Sora Senegal verkoopt steunkaarten van tien euro, die tegelijk een ingangsticket zijn voor het optreden van Radio Negra tijdens de jaarlijkse Senegalese avond in de Gulden Zonne in Hooglede op 19 oktober. Ondernemers kunnen het evenement ook sponsoren vanaf 110 euro. In ruil wordt publiciteit gemaakt op de Facebookpagina en de website van Sora. Het geld gaat naar de ontwikkeling van Daga-Youndoum, een Senegalees broussedorp waar de Hoogleedse organisatie al meer dan tien jaar actief is.

Eerste steen in 2020

“In 2006 hebben we er een ziekenhuis gebouwd en de afgelopen twee jaar zijn we de lagere school aan het renoveren”, legt voorzitster Gudrun Beernaert uit. “De volgende stap wordt de bouw van een middelbare school. Nu moeten de kinderen van Daga en de omliggende broussedorpen twintig tot zelfs dertig kilometer stappen naar de dichtstbijzijnde middelbare school. Te ver en ook vaak gevaarlijk. Daar gaan we wat aan doen. We hebben veertigduizend euro nodig voor de bouw. We hopen tijdens onze inleefreis in de paasvakantie van 2020 de eerste steen te kunnen leggen.”

Steunen kan op de rekening van Sora BE52 1030 4767 9309 (onkostennota en publiciteit mogelijk voor ondernemers) of via de rekening van de overkoepelende organisatie Disop BE59 4300 8369 5126 (fiscaal attest vanaf veertig euro) met vermelding van Sora Senegal in de mededeling. Meer info op www.sorasenegal.com of via sorabelgie@gmail.com. De tocht van Willy, Pieter, Luc en Johan volgen, kan vanaf 10 september op de Facebookpagina van Sora Senegal.