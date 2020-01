KWB Hooglede terug van weggeweest: “Focussen op activiteiten, niet op leden” Sam Vanacker

28 januari 2020

11u28 0 Hooglede KWB Hooglede wordt nieuw leven ingeblazen door een nieuwe groep bestuursleden. Bart Gevaert, Stien Gevaert, Frederik Demeyere, Jeroen Decorte, Arne De Brabandere en Rik Vulsteke hebben meteen vijf activiteiten op de programma staan.

KWB Hooglede (Katholieke Werknemers Beweging) gooide in 2017 de handdoek omdat het ledenaantal doorheen de jaren sterk was afgenomen en het toenmalige bestuur geen opvolging vond. Nu wordt de vereniging alsnog nieuw leven ingeblazen. “We vonden het jammer dat de traditie niet verdergezet werd en wilden de vereniging niet laten doodbloeden”, zegt kersvers bestuurslid Frederik Demeyere. “Dus zijn we met enkele gelijkgezinden rond de tafel gaan zitten met oudgediende Rik Vulsteke en samen beslisten we de vereniging te heractiveren. We mikken zowel op Hooglede als Gits. Al beseffen we ook dat mensen zich minder snel dan vroeger engageren bij een vereniging. Daarom leggen we resoluut de focus op activiteiten, niet op lidmaatschap. Lid worden kan wel en we gaan ook voor wat ledenvoordeel zorgen, maar het hoeft helemaal niet.”

Het komende werkjaar wordt afgetrapt op woensdag 19 februari met een infoavond rond groene energie onder de noemer ‘Stroom op je dak’ in zaal het CentruM. Op zondag 3 mei zal het Streekbierencafé opnieuw plaatsvinden in de Quirinuszaal met Hooglede Kermis, op zaterdag 5 september gaat KWB de comedy-toer op met ‘Diversiteit Troef’ in de Gulden Zonne. Getuigenissen van de Antwerpse Marokkaan Latif Ait en de Limburgse Turk Erhan Demirci worden er gekoppeld aan een optreden van comedian Han Solo. Op zaterdag 31 oktober is er de Halloweentocht met de actie ‘Ieder kind een Sint’ en op woensdag 9 december is er de infoavond ‘Rijopleiding begeleiders’ waarbij ouders een opfrissing krijgen voor het begeleiden van hun zoon of dochter bij de rijopleiding.

Wie zich geroepen voelt om ook aan de kar te trekken van KWB Hooglede-Gits, kan terecht bij kwb.hooglede@gmail.com.