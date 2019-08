KVLV en Landelijke Gilde organiseren Trekkertrek Sam Vanacker

20 augustus 2019

10u28 3 Hooglede De Landelijke Gilde en de KVLV van Hooglede organiseren op zondag 8 september terug hun tweejaarlijkse tractorpulling. Het evenement vindt plaats op de terreinen van Geert Vandaele in de Kerkebrugstraat.

“Na onze succesvolle viering van 125 jaar Landelijke Gilde, waarbij de dames van de KVLV ook al een handje toestaken, slaan we nu opnieuw de handen in elkaar voor onze tweejaarlijkse trekkertrek”, legt voorzitter Rik Vanwildemeersch uit. De pulling belooft opnieuw een succes te worden, want nu al zijn er ruim 160 inschrijvingen. We gaan met vijftien reeksen werken volgens de gewichtsklasse van de tractoren. Deelnemers komen uiit alle uithoeken van de provincie en zelfs van daarbuiten. Zelfs de twee reeksen voor de dames zijn goed bezet.”

Het publiek kan behalve van het spektakel op de piste ook genieten van een hapje en een drankje in de tent. De tractorpulling start om 11 uur en wordt rond 19 uur afgesloten. Toeschouwers betalen 5 euro inkom. Tijdens het evenement wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Kerkebrugstraat.