Kunst en Vreugd brengt Far West naar Quirinuszaal Sam Vanacker

25 november 2019

11u16 0 Hooglede Toneelgezelschap Kunst en Vreugd haalt de Far West naar Hooglede en brengt vanaf vrijdag 29 november zeven keer de voorstelling ‘Desperado’ op de planken in de Quirinuszaal.

Het toneelstuk, van de hand van het Nederlandse duo Kas en De Wolf, vertelt het verhaal van vier mannen die samen het weekend doorbrengen in een cowboydorp. In het diepst van hun gedachten zijn ze helden van de Far West, in het dagelijkse leven is dat heldendom pijnlijk veraf. Het beeld dat van mannen geschetst wordt in het stuk is niet erg fraai, maar net dat zorgt voor herkenbaarheid en humor. Cowboys van dienst zijn Stef Eecloo, Filiep Delannoy, Dieter Himpe en Thomas Demeulenaere. De regie is in handen van Steven Duyck.

Uitzonderlijk speelt Kunst en Vreugd in de Quirinuszaal in de Kerkstraat. Al is dat geen onbekend terrein voor de vereniging. “We speelden er van 1923 tot 1997", legt Filiep Delannoy uit. “Nu de dansschool verhuisd is was het een unieke gelegenheid om dit stukje Hoogleeds erfgoed nog eens tot leven te brengen. Bovendien zochten we voor dit stuk bewust een aparte locatie waar onze technici het decor volledig naar hun hand konden zetten.”

Per voorstelling zijn er slechts tachtig mensen toegelaten, waardoor er extra voorstellingen gepland zijn. In totaal wordt het stuk zeven keer opgevoerd, met een speciale voorstelling op zondag 1 december. Na de opvoering staat er die dag een walking dinner in westernstijl op het programma. Voor de voorstelling en de maaltijd samen betaal je 20 euro. Wie niet blijft eten betaalt 10 euro voor een ticket.

Er zijn opvoeringen op vrijdag 29 en zaterdag 30 november om 20 uur, op zondag 1 december om 11 uur, op woensdag 4, vrijdag 6 en zaterdag 7 december (telkens om 20 uur) en op zondag 8 december om 18 uur. Tickets reserveren kan bij Frans Demuynck op 051/25.25.94 of toneelkunstenvreugd@gmail.com.