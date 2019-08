Kortingskaarten Gezinsbond voortaan te krijgen in Kerkstraat SVR

Wie op zoek is naar de klassieke kortingskaarten voor het openbaar vervoer van de Gezinsbond voor grote gezinnen moet voortaan bij de fietsenwinkel in de Kerkstraat zijn.

Tot eind juni konden die kaarten bij dagbladhandel Sally in de Kleine Stadenstraat worden verkregen. Aangezien die zaak ondertussen gesloten is, werd een alternatief gezocht. Leden van de gezinsbond kunnen zich voortaan wenden tot Fietsgarage Nick in de Kerkstraat 7. Leden kunnen er vanaf 19 augustus terecht voor de aankoop van Lijnkaarten, Go- en Railpassen, Keycards, filmtickets voor de bioscoop en gsm-kaarten voor Proximus, Base en Orange.