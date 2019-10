Koers, concert en kinderanimatie op ’t Hoge SVR

08 oktober 2019

16u48 2 Hooglede In de omgeving van café De Parnassusberg in de Hogestraat vindt op zaterdag 12 en zondag 13 oktober de derde editie van de vernieuwde ’t Hoge Kermis plaats.

Het startschot van de feesten wordt zaterdag gegeven met ’t Hoge Koers, een wielerwedstrijd voor wielertoeristen en niet-aangeslotenen. Er is een wedstrijd voor de dames en een voor de heren. Inschrijven kan ter plaatse in de feesttent tussen 14 en 14.45 uur. Tijdens de wielerwedstrijden opent het organiserende comité een koerskaffee met dj. Om 20 uur staat een optreden gepland van de Oostendse coverband The Cave, met aansluitend een afterparty.

Op zondag wordt het feestje om 10.30 uur op gang getrokken met een aperitiefconcert van harmonie de Verenigde Vrienden van Hooglede. Vanaf 12.30 uur is er côte à l’os à volonté. In de namiddag zijn kinderen baas op ’t Hoge. Ze kunnen er genieten van de kermis, van springkastelen en van kindergrime. Clown Lolo Cis verzorgt de animatie.