KLJ Gits is terug van weggeweest na pauze van drie jaar Sam Vanacker

20 september 2020

20u12 0 Hooglede De KLJ-afdeling van Gits is terug. De voorbije drie jaar lag de werking van de jeugdvereniging stil door gebrek aan opvolging binnen het bestuur, maar daar brengen drie enthousiaste nieuwe bestuursleden nu verandering in. Om die hernieuwde ijver kracht bij te zetten, duiken maandag in het Gitse straatbeeld overal knalrode KLJ-ballonnen op.

Met een geschiedenis die tot in 1928 teruggaat was de KLJ van Gits bijna negentig jaar lang een gevestigde waarde in de gemeente, tot in 2017 de pauzeknop werd ingedrukt. “De generatie voor ons was toen al uit het bestuur gestapt en naarmate we zelf wat ouder werden merkten we dat we geen jongeren vonden om ons op te volgen. Anderzijds was ook het ledenaantal fel gezakt”, zegt Bertl Verschaeve, die samen met Daniëlle Goethals, Wouter Damme en Ines Declercq de ‘oude’ generatie bestuursleden vormt. “Net voor de coronacrisis kregen we een brief van KLJ nationaal met de vraag of we interesse hadden om een doorstart te maken. Daarop werd vanuit het nationale niveau een oproep gelanceerd in Gits en zo kwamen er met Cerian De Clerck, Justine Myngheer en Sarah Dewilde in een klap drie nieuwe bestuursleden aan boord. Samen gaan we de werking nieuw leven in blazen. De jongere leden gaan we uiteraard met raad en daad bijstaan.”

Om de wedergeboorte van de KLJ te vieren zullen er vanaf maandagochtend 21 september op de markt van Gits en langs verschillende invalswegen ruim 300 rode KLJ-ballonnen ophangen, terwijl het nieuwe bestuur ook honderden nieuwe flyers klaar heeft. Wie overweegt lid te worden of gewoon eens de sfeer wil komen opsnuiven, kan op vrijdag 2 oktober om 20 uur naar de coronaproof startdag komen aan het KLJ-lokaal op ‘t Cringhene.