Kinderopvang De Geite dan toch open in juli Sam Vanacker

25 juni 2019

09u18 0 Hooglede De buitenschoolse kinderopvang De Boomgaard in Sint-Jozef De Geite opent dan toch de deuren tijdens de eerste twee weken van juli. Eerder zag het er naar uit dat de opvang de hele zomer gesloten zou blijven door een gebrek aan personeel, maar daar is te elfder ure verandering in gekomen.

Het nieuws werd maandagavond bekend gemaakt tijdens de gemeenteraad. “Onze leidinggevende heeft de voorbije weken keihard gewerkt aan de planning en dankzij de flexibiliteit van onze medewerkers en de aanwerving van een extra jobstudent is ze er in geslaagd om de puzzel alsnog rond te krijgen”, aldus schepen van Kinderopvang Julie Misplon (Allen 8830). “Hiermee komen we onze belofte na om de opvang alsnog te openen als we voldoende personeel hadden.”

De opvang in De Geite zal open zijn van 1 juli tot en met vrijdag 12 juli. Ouders die hun kinderen inmiddels al - noodgedwongen - ingeschreven hadden in de vestigingen van De Boomgaard in Hooglede of Gits, zullen in die periode met hun kinderen in De Geite terecht kunnen. Op piekmomenten zullen er negentien kinderen opgevangen worden in De Geite. De schepen geeft nog mee dat de kinderopvang vorig jaar ook in augustus open was, maar dat die kans dit jaar klein is. Al worden ook voor augustus de mogelijkheden nog volop in kaart gebracht.