Kinderen van De Zonnebloem brengen kerstspel voor bejaarde buren Sam Vanacker

17 december 2019

16u02 23 Hooglede Negentien kinderen van het tweede leerjaar van basisschool De Zonnebloem hebben dinsdagnamiddag het kerstverhaal tot leven gebracht in de serviceflats naast de school. De bejaarde bewoners van Zevekote genoten zichtbaar van het toneelstuk, dat woensdag op school ook nog eens voor de andere kinderen en de ouders opgevoerd wordt.

“Het idee om eens buiten de schoolmuren op te treden met het kerstspel is eind vorig jaar al ontstaan, maar toen kon het bezoekje aan Zevekote om praktische redenen niet plaatsvinden", legt directrice Nele Cool uit. “Nu maken we daar voor het eerst werk van. Alle bewoners werden uitgenodigd en zo zorgen we ervoor dat jong en oud elkaar kunnen ontmoeten in deze gezellige kerstperiode.”

Voor de kinderen was het bezoek meteen ook een soort generale repetitie, want woensdagvoormiddag voeren ze het kerstspel nog eens op voor de andere kleuters en kinderen op school. ’s Avonds treden ze nog een laatste keer op voor de ouders.

Warmste Kerstmarkt

Het kerstspel is overigens niet de enige actie van De Zonnebloem. Het zesde leerjaar organiseert woensdag een ‘Soep op de stoep’-actie voor het goede doel en op vrijdag is er ‘De Warmste Kerstmarkt’ op school. Om 18 uur is krijgen de kinderen een verrassing. De opbrengst gaat naar een goed doel. In oktober werd ook al een kunstbeurs georganiseerd, goed voor vierhonderd euro voor Maiks Sterrenhuisje. De opbrengst van de kerstmarkt gaat straks naar datzelfde goede doel.