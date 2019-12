Kerstmarkt sluit af met geluidsarm vuurwerk: “Even mooi, maar minder luid” Sam Vanacker

05 december 2019

16u55 1 Hooglede Het gemeentebestuur van Hooglede kiest voor het eerst voor geluidsarm barokvuurwerk als afsluiter van de kerstmarkt op 21 december. Dat betekent dat het vuurwerk minder luid zal klinken en minder hoog in de lucht zal worden geschoten.

Volgens schepen van Feestelijkheden Julie Misplon (Allen 8830) biedt geluidsarm barokvuurwerk niets dan voordelen. “In de eerste plaats is het een beter alternatief voor dieren. De onverwachte knallen veroorzaken stress, angst en sommige dieren lopen er ook van weg. Verder is het veiliger omdat barokvuurwerk minder buskruit bevat en bovendien minder stof en minder afval op de daken achterlaat. De prijs is bijna dezelfde als van gewoon vuurwerk, terwijl het net zo feestelijk is. De spektakelwaarde is zelfs groter omdat je op vijf tot tien meter afstand kunt staan. Het is dus niet omdat het minder luid knalt dat het minder feestelijk is. Het vuurwerk gaat trouwens nog altijd tien tot dertig meter hoog.”

Particulieren die thuis vuurwerk willen afsteken hebben daar normaal schriftelijke toelating voor nodig van de gemeente, maar in de nacht van 31 december op 1 januari wordt tussen 23 en 2 uur een uitzondering gemaakt.