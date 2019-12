Kerstmarkt Hooglede met 15 standjes en geluidsarm vuurwerk Sam Vanacker

10 december 2019

16u08 1 Hooglede De werkgroep feestelijkheden organiseert op zaterdag 21 december een kerstmarkt op de markt van Hooglede. Vijftien lokale verenigingen bieden voor elk wat wils. De kerstmarkt start om 18 uur en krijgt voor het eerst vuurwerk.

Vijftien verenigingen bieden samen een brede variatie van verschillende hapjes en drankjes aan, waaronder klassiekers als glühwein en kerstcocktails, maar ook wafels, kerstfrietjes, worstjes en croques zitten in het aanbod. Verder zorgt de kerstman voor animatie, terwijl hij voor de kinderen ook een lichtgevend geschenkje bij heeft. Bij gunstig weer worden de kraampjes terug in een waaier opgezet op de markt van Hooglede en iedereen is welkom vanaf 18 uur. De kraampjes gaan dicht om middernacht.

Om 22 uur wordt er vuurwerk afgestoken. Voor het eerst koos het feestcomité voor geluidsarm barokvuurwerk. Dat is een soort vuurwerk waarbij de knallen minder luid en minder hoog zijn, al is het daarom volgens de organisatie niet minder spectaculair. Zo kan het publiek zelfs tot op vijf meter afstand staan van de plek waar het vuurwerk afgestoken wordt. Om veiligheidsredenen wordt de Bruggestraat voor en na het vuurwerk afgesloten.

Nieuwjaarsreceptie in Gits

Ook de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor inwoners van Hooglede-Gits staat ondertussen op de agenda van de werkgroep feestelijkheden. Na Hooglede is het op zaterdag 11 januari de beurt aan Gits. De nieuwjaarsreceptie vindt plaats in sporthal Ogierlande vanaf 19 uur. De eerste twee uur van de receptie biedt het gemeentebestuur gratis drank. De hapjes worden aangeboden door Sora Senegal, Welzijnsschakels, Broederlijk Delen en Missie & Solidariteit. Om 21.30 uur is er een gratis optreden van de partyggroep The Amazing Flowers.