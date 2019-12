Kerstconcert voor goede doel in kapel klooster Gits Sam Vanacker

05 december 2019

14u51 0 Hooglede Op tweede kerstdag organiseert het Davidsfonds van Gits onder de noemer ‘U zijt wellekome’ een kerstconcert in de kapel van het Sint-Vincentiusklooster. Het muzikale duo ‘Allons Chanter’ komt er optreden. De opbrengst gaat naar het Kankerfonds.

Net als vorig jaar pakt het Davidsfonds van Gits uit met een muzikale kerstevocatie op 26 december. Johan Vandecaveye en Leen Langenbick, twee leerkrachten van de kunstacademie van Torhout die samen het duo ‘Allons Chanter’ vormen, staan om 16 uur in de kapel van het klooster. Na het optreden is er een kerstreceptie. Leden betalen acht euro, niet-leden tien euro. De opbrengst gaat naar het Kankerfonds van professor Johan Swinnen. Hij komt overigens op 30 april naar Gits voor een lezing van het Davidsfonds in samenwerking met Markant.