Kermiscomité brengt stukje Tomorrowland naar Gits Sam Vanacker

02 juli 2019

12u29 0 Hooglede Op maandag 9 september tovert het kermismaandagcomité Gits om tot een miniatuurversie van dancefestival Tomorrowland. Er komen drie podia waar lokale dj’s in ware festivalstijl hun bonkende beats op het publiek loslaten, terwijl het park van Gits bevolkt wordt door sprookjesfiguren.

De traditionele kinderstoet vertrekt en eindigt op kermismaandag in het park, dat helemaal omgetoverd wordt tot een sprookjesbos. In ‘Guapa’s Wonderland’ vertoeven elfjes, vlinders en andere sprookjesfiguren. Kinderen kunnen zich er laten grimeren, genieten van de gekke ballonnen van Clown Lolo Cis of een dansinitiatie volgen dankzij Dançar. Ook de Gitse reuzen tekenen present.

Partyshakers op main stage

Vanaf 19.30 uur brengen enkele Gitse dj’s het beste van zichzelf op drie podia op en rond de markt. Zo is er de Kingstage aan De Drie Koningen, de Princestage bij kapper Ronny en de main stage aan De Engel. Headliner van dienst is Partyshakerz, een dj-duo dat zowel in 2017 als 2018 effectief op Tomorrowland stond. Zij starten hun dj-set op de main stage om 22 uur. Wie liever rustig op een (gelegenheids)terrasje zit, zal overal kunnen meegenieten van randanimatie. Onder meer het vuurspektakel van Ron Jaluai, de dansers van Dançar Productions, de circusartiesten van Cirq’ulation Locale en de steltlopers van Passeggiata Veneziana komen naar Gits. Afsluiten gebeurt met het traditionele vuurwerk omstreeks 23.15 uur.

Wonderbar ook op zondag

Nog op kermismaandag is er opnieuw het kermiscafé op de markt van Gits, dat geheel in thema omgedoopt word tot de ‘Wonderbar’. “We verdubbelen in capaciteit om alle dorstigen te kunnen laven”, zegt voorzitter Nathalie Corselis. “We bedienen uiterlijk tot 1 uur. Er zijn per slot van rekening mogelijkheden zat om nog wat rond te vlinderen naar andere etablissementen op en rond de markt.” Ook op zondag is de Wonderbar overigens al open dankzij Unizo. Zij openen zondag de deuren om 16 uur en voorzien een live optreden van coverband Perfect Match om 17 uur.

Gitse vlag on tour

Net als de voorbije jaren roept het kermiscomité alle Gitsenaars op om een week voor het kermisweekend de Gitse vlag uit te hangen. De vlaggen worden te koop aangeboden in krantenwinkel Wyseure. “Onder de noemer ‘de Gitse vlag on tour’ koppelen we er ook een facebookwedstrijd aan”, gaat Nathalie verder. “Wie een originele vakantiefoto met de Gitse vlag op de facebookpagina van Kermis Gits post maakt kans op een drankkaart ter waarde van 40 euro. Op kermismaandag maken we de winnaars bekend.”