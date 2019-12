Kermiscafé van ‘Doedotos’ brengt 3.000 euro op voor jeugdwerking Dominiek Savio Sam Vanacker

23 december 2019

15u30 1 Hooglede De allereerste editie van het pop-upcafeetje van de Gitse oldtimerliefhebbers van ‘Doedotos’ heeft liefst 3.000 euro opgeleverd voor het goede doel. Paul Demunster, Carine Verhaeghe, Geert Wyseure, Ann Desmet, Kris Coucke en Marianne Dumon trokken maandag samen naar De Warmste Week in Kortrijk met de cheque.

Het retrocafeetje in de Gitsbergstraat, dat open was op kermiszaterdag en kermiszondag, was een regelrecht schot in de roos en zat twee dagen lang afgeladen vol. “Ons cafeetje is met open armen ontvangen door de Gitsenaars”, zegt Paul Demunster. “We hebben het heel druk gehad, maar het was zeker en vast de moeite waard. Bovendien hebben we ons goed geamuseerd. De vraag naar een vervolgeditie is groot, dus daar gaan we met veel plezier voor zorgen.”

De drieduizend euro komt nagenoeg uitsluitend uit de verkoop van drank, al moet gezegd dat ook coverband Baksteen een (bak)steentje bijdroeg. “Toen de muzikanten hoorden dat de opbrengst voor het goede doel was, hebben ze hun geld gewoon aan ons teruggegeven”, zegt Marianne. “Een heel mooi gebaar.”

Als goed doel kozen de leden van Doedotos bewust voor een lokaal project. “Het geld gaat naar de jeugdwerking van Dominiek Savio”, legt Ann uit. “Zo zal er een deel gebruikt worden ter ondersteuning van de leerlingen, een deel gaat naar de financiering van een groepsreis en een ander deel wordt aan de kant gelegd voor de inrichting van een snoezelruimte in het nieuwe Withuys.”