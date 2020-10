Kantines van voetbalclubs mogen voorlopig open blijven: “Liever drie weken niet voetballen dan louter de kantine te moeten sluiten”

Hooglede

Nog even nakaarten over de match in de kantine bij een pintje kan voorlopig nog steeds. Indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden zijn vanaf woensdag verboden en de kleedkamers moeten dicht, maar de sportkantines blijven voorlopig open. Al is minister van sport Ben Weyts (N-VA) duidelijk: “Als de situatie verder verslechtert, dan zullen we ook de kantines moeten sluiten en het publiek moeten weren.”