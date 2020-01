Kandidaten voor tweejaarlijkse cultuurtrofee gezocht Sam Vanacker

09 januari 2020

16u36 0 Hooglede In 2020 reikt de Cultuurraad van Hooglede-Gits weer een cultuurtrofee uit. Kandidaten kunnen zich nog tot en met 31 maart melden.

Met de prijs bekroont de cultuurraad een vereniging, persoon, groep, instelling of dienst die een uitzonderlijke culturele prestatie leverde of zich verdienstelijk maakte op cultureel vlak in Hooglede. Dat wordt ruim gezien. Wie iemand kent die in aanmerking komt kan nog tot en met 31 maart een kandidatuur indienen bij de gemeente Hooglede. In 2018 ging de trofee nog naar toneelkring Kunst en Vreugd. Eerder wonnen onder andere Frans Demuynck, Willem Bossier, Freddy Anckaert en Marc Broucke ook al de prijs.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een motivatiebrief en kunnen per post, fax of e-mail bezorgd worden aan josee.vanslambrouck@hooglede.be. De winnaar wordt verkozen tijdens de algemene vergadering van de cultuurraad. Het reglement is terug te vinden op de website van de gemeente Hooglede.