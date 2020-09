Juridisch steekspel rond nieuwe jeugdlokalen blijft duren Sam Vanacker

29 september 2020

11u24 1 Hooglede Het juridische getrouwtrek over de constructiefout van de nieuwe jeugdlokalen op de site van Zoeber in Hooglede is nog lang niet afgelopen. Volgens oppositieraadslid Kristof Pillaert (Groep 21) zullen de lokalen en de nieuwe polyvalente zaal ten vroegste binnen twee jaar in gebruik genomen kunnen worden. Jeugdschepen Frederik Sap (Allen 8830) ontkende dat niet.

De bouw van de jeugdlokalen zit sinds oktober 2019 in het slop en het ziet er niet naar uit dat daar op korte termijn verandering in komt. “Ik doe geen uitspraken meer over de timing van de jeugdlokalen”, reageerde Sap op de vraag van Pillaert. Eerder had de schepen al laten weten dat er door de rechtbank een expert zou aangesteld worden die moest bepalen wie verantwoordelijk was voor de fout, maar zelfs dat is op de lange baan geschoven. “Bij de aanstelling van die expert werd een bepaalde partij buiten de zaak gehouden door de rechtbank”, schetste Sap de situatie. “Een andere partij is daartegen in beroep gegaan, waardoor een rechter nu eerst zal moeten oordelen over de betrokkenheid van de partijen.”

Bestaande lokalen aanpakken

Het ziet er met andere woorden niet naar uit dat de werken aan de jeugdlokalen snel hervat zullen worden. “Ik meen me te herinneren dat een van de redenen voor de nieuwe jeugdlokalen was dat de huidige lokalen van de chiro sterk verouderd en mogelijk zelfs onveilig waren”, aldus Pillaert. “Aangezien er niet meteen zicht is op een oplossing zouden de bestaande lokalen misschien best eens grondig geëvalueerd en waar nodig aangepakt worden.”

De meerderheid reageerde dat ze in eerste instantie de chiro al om een lijst met dringende aanpassingswerken gevraagd hebben, maar ook dat ze proactiever te werk zouden gaan.