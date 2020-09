Jongeren krijgen hun zin: skatepark op komst in Akkerstraat Sam Vanacker

29 september 2020

11u19 0 Hooglede Er komt in het voorjaar van 2021 een skatepark in het afgesloten stukje Akkerstraat tussen de Oude Rozebekestraat en de Ieperstraat in Hooglede. Daarmee gaat het gemeentebestuur in op de vraag van enkele Hoogleedse jongeren die online een petitie lanceerden voor zo’n park.

Raadslid Ilse Coghe (CD&V) vroeg op de gemeenteraad van maandag jeugdschepen Frederik Sap (Allen 8830) om een stand van zaken. “Net zoals u kregen we via sociale media de petitie te zien met de vraag naar een skatepark. Voor alle duidelijkheid, er was daarbij geen voorafgaand contact met de gemeente”, aldus Sap. “Maar ik heb ondertussen met een uitgebreide delegatie van de betreffende jongeren samen gezeten. We spraken af dat ze hun ding mochten doen in het afgesloten stuk Akkerstraat tussen Oude Rozebekestraat en Ieperstraat. Deze straat is verkeersvrij en past in de locatie tussen speelplein, jeugdverenigingen, jeugdhuis en sportverenigingen. We bekijken nu samen met de jongeren welke skatefaciliteiten we kunnen voorzien, uiteraard ook rekening houdende met het financiële luik. Die kunnen we dan volgend voorjaar plaatsen.”