Jonge slagersbroers Lukas en Pieter-Jan in laatste rechte lijn naar opening nieuwe beenhouwerij: "Het zal deugd doen om onze stiel weer ten volle te kunnen uitoefenen"

10 augustus 2020

16u34 0 Hooglede Door het coronavirus liepen de werken wat vertraging op, maar als alles goed gaat heeft Hooglede op 21 augustus een gloednieuwe, moderne slagerij. Broers Lukas (25) en Pieter-Jan (21) Hillewaere, die in april zijn gestart met heel grondige verbouwingswerken op de hoek van de Bruggestraat en de Kerkstraat, kijken er alvast naar uit.

Eind december 2016 sloten Geert Ghekiere en Martine Vansevenant na 34 jaar de deuren van hun slagerij op de hoek van de Bruggestraat en de Kerkstraat. Een jaar later sloot ook slager Marc Laleman de deuren waardoor het centrum van Hooglede al bijna drie jaar zonder slager zit. Daar besloten twee jonge broers van Sint-Jozef De Geite verandering in te brengen, ook al stond het niet in de sterren geschreven dat ze slagers zouden worden. Het oude pand van Geert en Martine is - vooral binnenin - onherkenbaar veranderd. De binnenmuren van het oude hoekhuis zijn er allemaal uit en achter de imposante gevel gaat een grote, moderne slagerij schuil. De winkel zit op de plek waar vroeger het woonhuis was en op de plaats waar de oude slagerij zat is nu het nieuwe atelier. De ingang ligt aan de kant van de Kerkstraat, waar ook een automaten-en afhaalmuur komt.

Beetje vertraging

“Oorspronkelijk hadden we half juli willen openen, maar de werken liepen wat vertraging op”, zegt Lukas. “We zijn in april gestart met de grote werken, maar bepaalde materialen waren niet beschikbaar door de coronacrisis, terwijl de werfvergaderingen ook tijdelijk opgeschort werden, met enkele communicatieproblemen als gevolg. Los van corona bleek tijdens de werken ook dat de oude funderingen van de winkel vervangen moesten worden, waardoor het deel langs de Kerkstraat eigenlijk een nieuwbouw is geworden. Mooi is dat we door de gevel en de buitenwanden van het oude huis te behouden eigenlijk een prima huwelijk van van oude en nieuwe elementen hebben.”

Barbecuevlees uit de muur

Ook het aanbod weerspiegelt die mix van klassieke en moderne elementen. “Aan de ene kant hebben we een grote toog met charcuterie en vlees, maar wie weinig tijd heeft en liever een kant-en-klaar gerecht afhaalt kan in de winkel een aparte hoek met traiteurgerechten vinden”, gaat Pieter-Jan verder. “Daarnaast zetten we ook in op een webshop. Klanten kunnen online vlees of gerechten bestellen en die 7 dagen op 7, ook na sluitingsuur, kunnen afhalen bij onze afhaalmuur. Wie online bestelt krijgt een code en zal dan met die code een van de acht kastjes kunnen openen. Tegelijk zal de afhaalmuur ook ingeschakeld kunnen worden als een automatenmuur. De zaak zal dagelijks geopend zijn tussen 8 en 18.30 uur, behalve op woensdag en op zondagnamiddag. Zo hebben we op zondagnamiddag wat vrije tijd, al kunnen klanten dan steeds bij de muur terecht. Een barbecue gepland en je frigo zit vol met drank? Dan kan je hier gelijk wanneer je vlees uit de muur komen halen.”

Lukas en Pieter-Jan staan te popelen om te beginnen. “We zijn allebei sinds april fulltime hier bezig. Het zal deugd doen om onze stiel weer ten volle te kunnen oppikken, al zijn we ondertussen wel al met enkele recepten aan het experimenteren. Zo ben ik redelijk zeker dat onze préparé in de smaak zal vallen. Net als onze zelfgemaakte kookhesp, naar een recept van Geert. En ons rundvlees halen we trouwens rechtstreeks bij de boer. We gaan voor een stevige, kwaliteitsvolle en ambachtelijke basis, maar er zullen ook heel regelmatig nieuwe dingen achter de toonbank liggen.”

Quirinuszaal heeft alvast nieuw podium

Behalve van de winkel en het woonhuis zijn de broers ook de nieuwe eigenaars van achterliggende parochiezaal. “Op termijn zouden we die zaal willen verhuren en renoveren, maar door de coronacrisis is dat nu niet erg dringend meer. We concentreren ons in eerste instantie op de slagerij, al blijft de zaal wel een meerwaarde. Het versleten podium hebben we wel al helemaal vernieuwd.”