Jeugddienst zit voortaan onder de vleugels van het Huis van het Kind Sam Vanacker

14 februari 2020

17u12 4 Hooglede Het kantoor van de jeugddienst van Hooglede bevindt zich voortaan in het Huis van het Kind. Tegelijk met die verhuis werd ook jeugdmedewerker Arne Vangheluwe voorgesteld en voortaan hebben het Huis van het Kind en FrisBee een gemeenschappelijk logo.

De oprichting van een Huis van Het Kind is wettelijk verplicht, al blijft dat in de meeste steden en gemeenten voorlopig nog bij een virtuele bundeling van het aanbod kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Maar in Hooglede werd de consultatieruimte van Kind & Gezin achter het gemeentehuis eerder al omgetoverd tot een fysiek Huis van het Kind en nu gaat Hooglede nog een stap verder door de gemeentelijke jeugddienst er ook in onder te brengen. “Zo bundelen we het aanbod voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 24 jaar. Qua uitwisseling van ideeën en opvolging van kinderen en jongeren zijn er daar niets dan voordelen aan verbonden”, zegt jeugdschepen Frederik Sap (Allen 8830). “Een revolutionaire stap voor onze regio, maar ook een logische stap. Ik vermoed zelfs dat andere gemeenten dit voorbeeld nog zullen volgen.”

Vinger aan de pols

Tegelijk met de verhuis werd ook de nieuwste aanwinst van de jeugddienst voorgesteld. Arne Vangheluwe (30) uit Gits volgde op 1 januari Annelies Catteeuw op als medewerker jeugd. Al blijft Annelies wel aan de slag bij de dienst Vrije Tijd, die in Infopunt Trimard blijft. “Ik ben al altijd bezig geweest met het begeleiden van kinderen en jongeren”, vertelt Arne. “Toen ik de kans kreeg om in eigen gemeente aan de slag te gaan, heb ik die kans met beide handen gegrepen. Dat ik onder hetzelfde dak zit als het Huis van het Kind is fantastisch. We hebben nu echt wel de vinger aan de pols, gaande van de kinderopvang tot de speelpleinwerking en de jeugdhuizen..”

Om de integratie in de verf te zetten, werd het logo van het Huis van het Kind aangepast. Zo werd het bijtje van Frisbee, de naam van het jeugdoverlegplatform in Hooglede, toegevoegd aan het bestaande logo van het Huis van het Kind.