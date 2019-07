Intiem afscheid voor verongelukte motorrijder VHS

23 juli 2019

18u49 4 Hooglede Er komt geen publieke afscheidsplechtigheid voor Geert Libbrecht, de motorrijder van 57 jaar die maandagmiddag langs de Noordabeelstraat in Gits om het leven kwam bij een ongeval. Zijn familie opteert voor een afscheid in intieme kring.

Geert Libbrecht maakte volgens het parket van Kortrijk een stuurfout. Zijn motor vloog over een gracht, de man belandde in de struiken. Hij leefde nog toen de hulpdiensten arriveerden maar kort nadien is hij ter plaatse overleden. De Noordabeelstraat bleef enkele uren afgesloten, tot de verkeersdeskundige klaar was met de technische vaststellingen. Geert Libbrecht woonde samen met zijn vrouw, Ketty Arlequeeuw, op de Marktplaats in Hooglede. Zijn afscheid wordt dus een intiem gebeuren. Er is ook geen mogelijkheid om vooraf nog een laatste groet te brengen aan de Hoogledenaar.