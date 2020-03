Infovergadering voor redding Warden Oom Stappers uitgesteld Sam Vanacker

17 maart 2020

13u27 2 Hooglede De infovergadering over het voortbestaan van De Warden Oom Stappers, die gepland stond op 9 april, wordt uitgesteld naar maandag 25 mei. Dat laat Wandelsport Vlaanderen weten.

Door een gebrek aan bestuursleden dreigt na dertig jaar het doek te vallen over De Warden Oom Stappers. Omdat de wandelclub uit Hooglede nog altijd tweehonderd leden telt, lanceerde wandelfederatie Wandelsport Vlaanderen begin maart een oproep naar nieuwe bestuursleden. Er zou op 9 april een infovergadering plaatsvinden in Infopunt Trimard in Hooglede, maar door de coronacrisis is die vergadering uitgesteld naar maandag 25 mei om 19.30 uur, ook in Infopunt Trimard.