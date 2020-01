Inboedel van failliete Dierenshop Schellens onder de hamer SVR/CDR

27 januari 2020

09u45 0 Hooglede Dierenshop Schellens in Gits is op 16 januari failliet verklaard door de rechtbank van koophandel in Gent. De inboedel van de dierenspeciaalzaak staat sinds kort op een veilingsite.

De volledige inboedel van de zaak, inclusief dierenverblijven, aquaria, hondenmanden, dierenvoeding en allerhande toebehoren, wordt per opbod verkocht via veilingsite Venalis. Alles samen worden meer dan 130 loten geveild. Dierenshop Schellens was decennia lang een vaste waarde langs de Bruggesteenweg, maar kwam in de loop van 2018 op sociale media onder vuur te liggen na geruchten en klachten rond broodfokkerij. Al ging het volgens de zaakvoerder om ongegronde laster. Bieden op de materialen kan nog tot 12 februari via de website van veilinghuis Venalis. Op 29 januari en 8 en 12 februari worden er ter plaatse kijkdagen georganiseerd.