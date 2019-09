IN BEELD. Elfjes, ridders, wolven en prinsessen op ‘Gits Wonderland’ Sam Vanacker

10 september 2019

09u40 6 Hooglede Gits Kermis heeft er alweer een topeditie op zitten, met kermismaandag als traditioneel hoogtepunt. Het kermismaandagcomité haalde dit keer de toverstaf boven en transporteerde het centrum van Gits naar een sprookjeswereld.

Het park van Gits werd een heus sprookjesbos met elfjes, feeën, en andere sprookjeswezens. Dat bos deed ook dienst als start- en eindpunt van de traditionele kinderstoet van de lagere scholen. Om klokslag 18 uur trok een lange sliert met kleine ridders, jonkvrouwen, elfjes, wolven en prinsen in de rangen door de straten van Gits. Verder had het kermiscomité ook voor straatanimatie en dans gezorgd en na de stoet toonden lokale dj’s hun kunnen op verschillende podia, waarmee kermismaandag helemaal in Tomorrowland-stijl werd afgesloten.