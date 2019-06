Hostellerie Saint-Nicolas neemt ambassadeurschap Molendries op: “Tweesterrenrestaurant dat zich engageert om samen te werken met een restaurant met een sociale dimensie en gelooft in de kansen en mogelijkheden van mensen is een unicum” Charlotte Degezelle

30 juni 2019

13u27 0 Hooglede Restaurant Molendries, het sociaal tewerkstellingsproject voor mensen die (nog) geen job vinden op de gewone arbeidsmarkt, gaat een wel heel unieke samenwerking aan met tweesterrenrestaurant Hostellerie Saint Nicolas uit Elverdinge. Onder begeleiding van sterrenchef Franky Vanderhaeghe kreeg het team van Molendries enkele workshops en opleidingen zodat ze nu in staat zijn om het samen ontwikkelde, exclusieve menu Saint Nicolas te serveren. Op deze manier wil Molendries zowel de talenten van hun medewerkers als het culinaire een niveau hoger te tillen.

Molendries en Saint Nicolas zijn beiden monumenten op hun manier. Molendries biedt al ruim drie decennia tewerkstellingskansen aan mensen die om verschillende redenen geen job vinden, terwijl Saint Nicolas dankzij chefkoks Franky en Michael Vanderhaeghe al meer dan 25 jaar hoge ogen gooit in culinaire gidsen als Michelin en Gault&Millau. Nu bundelen beide de krachten. “Molendries is een restaurant als geen ander, maar streeft topkwaliteit na. Daarom zetten we in op culinaire opwaardering door onder meer de talenten van onze medewerkers nog meer te prikkelen en naar boven te laten komen”, vertelt directeur Koen Staelens. “Eerder gingen we al een samenwerking aan met meesterslager Hendrik Dierendonck, en via een link in de kennissenkring werd nu ook contact gelegd met de zaakvoerders van Hostellerie Saint Nicolas. Sterrenchef Franky Vanderhaeghe was direct sterk gecharmeerd door ons project voor en door mensen. We werkten samen voor een fundraiser en hun sociaal engagement was direct voelbaar. Het klikte echt met ons team. Dat leidde tot het ambassadeurschap wat een echt unicum is: een tweesterrenrestaurant dat zich engageert om samen te werken met een restaurant met een sociale dimensie en dat gelooft in de kansen en mogelijkheden van mensen.” “Saint Nicolas of Molendries, we hebben gemeen dat we elke dag het beste van onszelf geven en dat we de goesting hebben om te durven vernieuwen”, pikt chef Franky Vanderhaeghe in. “ Via het ambassadeurschap willen we mensen met een beperking ook laten meegenieten van het culinaire aspect in de keuken, door hen bijvoorbeeld te tonen wat je met bepaalde producten kan doen. Daarnaast is het ook de bedoeling om de interesse voor ons mooi beroep nog meer in de kijker te zetten.”

Concreet werkte Franky Vanderhaeghe samen met Ronny Vandewiere en Thibaut Vanoverschelde, de chefkoks van Molendries, een menu Saint Nicolas uit die vanaf maandag in Molendries langs de Koolskampstraat geserveerd wordt. “Het is geen kopie van wat wij doen in Saint Nicolas, maar wel de keuken van Saint Nicolas op de manier van Molendries ”, zegt Franky. “We hebben gekozen voor gerechten die doenbaar zijn qua bezetting van het team en aantal restaurants in de zaal. Ook opteerden we voor lokale ingrediënten. In eerste instantie schreven we de recepten gedetailleerd uit, maar daarnaast ‘oefende’ ik samen met heel het team het maken ervan en zaten we ook samen over de presentatie.” “Workshops en opleidingen krijgen van een meesterchef is een unieke kans”, aldus Ronny en Thibaut. “Ons team leerde bijvoorbeeld pekelen en nog meer werken volgens het principe langzaam garen.”

Naar eigen zeggen wordt chef Franky als een god ontvangen in de keuken van Molendries. “Het respect dat ik hier krijg is enorm en heel het team is bijzonder enthousiast en gretig om bij te leren.” Dat wordt beaamd door zowel de mensen in de keuken als in de zaal. “Het is een hele eer om met een tweesterrenchef te mogen samenwerken”, reageert Guy die sinds kort in de keuken van Molendries werkt. “Je voelt direct dat dit een ander niveau is, maar we zijn er klaar voor.”

Het Menu Saint Nicolas is pas een begin. “Er staat geen datum op het ambassadeurschap”, zegt Franky. “Zo lijkt het mij alvast leuk om naar de winter toe een meer seizoensgebonden menu te creëren samen met het team en hen dan opnieuw de nodige opleiding te geven.”

Het menu Saint Nicolas wordt van maandag tot en met vrijdag geserveerd. In het weekend ook aan groepen maar enkel op reservatie. Je start met rollade van aubergine, parmezaan en chili mayonaise, humus en currytoast en preskop met gelei van augurk Madeira en tomaat als amuses, gevolgd door gebrande wijting met mousse van gerookte makreel, haringkaviaar, peterselie-olie en vichyssoise. Vervolgens kreeg je traag gegaarde varkenswangen en eendenlever in Pannepotbier, jonge groeten en aardappelmousseline op het bord om vervolgens te smullen van pannenkoek met aardbei en zijn consommé, mousse chiboust. Als afsluiter is er koffie of thee met versnaperingen. De prijs all-in is 65 euro, voor enkel de menu betaal je 47 euro.

Meer op molendries.be en www.hostellerie-stnicolas.com.