Hoogleedse schrijfster brengt met ‘Dark Number’ roman uit over huiselijk geweld Sam Vanacker

26 juni 2020

18u13 0 Hooglede Met ‘Dark Number’ heeft de Hoogleedse schrijfster Ria Anyca een nieuwe roman uit. De sociaal bewogen schrijfster schuwt in haar werk de moeilijke thema’s niet en ‘Dark Number’ behandelt huiselijk geweld. Een actueel thema in deze coronatijden.

Ria Anyca (62) heeft er een carrière als journaliste en opvoedster op zitten en focuste de voorbije vijf jaar op het schrijven van romans. Ze werkte een jaar aan Dark Number. “In de media hoor je vaak over zwaar partnergeweld. Zeker vandaag. Uit cijfers blijkt dat het aantal gevallen nog toegenomen is door de coronacrisis. Daar wordt fel op gereageerd door de publieke opinie, maar als ik zo’n dingen hoor, vraag ik me telkens af hoe het mogelijk is dat mensen - die elkaar graag zouden moeten zien - elkaar zulke dingen aandoen. Wat drijft hen tot die daden? Dat wou ik uitzoeken.”

Intens schrijfproces

Ria schreef een verhaal over een koppel dat een sprookjeshuwelijk lijkt te hebben. Maar demonen uit het verleden van de man steken de kop op en hij besluit dat hij meer controle over zijn leven wil, maar daardoor voelt zijn vrouw zich beknot in haar vrijheid. “Het was een intens schrijfproces”, gaat Ria verder. “Na verloop van tijd gingen de personages een eigen leven leiden in mijn hoofd. Bij momenten had ik het zelfs moeilijk om de slaap te vatten. In eerste instantie was ik trouwens van plan om alleen te vertellen vanuit het perspectief van de vrouw, maar omdat het plaatje niet compleet leek, heb ik ook de gebeurtenissen nog eens bekeken vanuit het perspectief van de man.”

Ik schreef vroeger voor een magazine regelmatig stukken over moeilijke onderwerpen. Vaak ging het om anonieme getuigenissen van slachtoffers van mentaal of fysiek geweld. Uit die interviews heb ik veel kunnen putten, al is het niet zo dat mijn personages gebaseerd zijn op echte personen Ria Anyca

“Ter voorbereiding heb ik wat research gedaan over het onderwerp. Zo las ik artikels van wetsdokters en advocaten, maar ook mijn ervaringen als opvoedster hielpen. Daarnaast schreef ik vroeger voor een magazine regelmatig stukken over moeilijke onderwerpen. Vaak ging het om anonieme getuigenissen van slachtoffers van mentaal of fysiek geweld. Ook uit die ervaringen heb ik veel kunnen putten, al is het niet zo dat mijn personages gebaseerd zijn op echte personen.”

Thriller

Eerder schreef Ria met ‘Houb Houb, Yellah’ over de Syrische vluchtelingenkampen in Libanon, in ‘Reisadvies Negatief’ had ze het over de gevolgen van de burgeroorlog in Angola. In ‘De man van Babylon’ ging het over de zoektocht van een meisje naar haar biologische vader. “Dark Number is misschien een beetje een vreemde eend in de bijt”, geeft Ria toe. “Mijn uitgever was zelfs verrast toen hij Dark Number las. Hij had het op voorhand gecatalogiseerd als een literaire roman, maar hij vertelde me dat het boek erg dicht aanleunt bij een thriller. Het valt blijkbaar wat tussen beide categorieën in. De mensen die het verhaal al gelezen hebben, vertellen me in elk geval dat het razend spannend is.”

Het boek had eigenlijk al half juni verkrijgbaar moeten zijn, maar door de coronacrisis liep de publicatie wat vertraging op. Vanaf 1 juli ligt Dark Number in de boekhandels. Het boek telt 240 pagina’s en is ook online te bestellen bij uitgeverij Witsand of bij Ria zelf.