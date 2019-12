Hoogleedse oppositie wil dat meerderheid de belastingen verlaagt Sam Vanacker

17 december 2019

13u30 1 Hooglede Oppositiepartij Groep21 was maandagavond niet onder de indruk van de nieuwe meerjarenplanning van Hooglede. Kristof Pillaert (Groep21) had het over een vaag plan met weinig visie. De partij lanceerde daarop een voorstel om de belastingen te verminderen, maar daar ging de meerderheid niet op in.

“Eigenlijk staan er maar vier grote investeringen in het meerjarenplan. Alleen het containerpark is nieuw, al is dat ook hoog tijd, want we zijn de enige gemeente van MIROM die nog geen Diftarpark heeft”, zegt Pillaert. “De investeringen in de speel- en recreatiesite en de werken aan het gemeentehuis zijn niet nieuw. De vierde grote investering - het onderhoud van wegen en fietspaden - is iets wat altijd moet gebeuren. Verder vinden we vooral zaken terug die ook al in het vorige meerjarenplan stonden, maar nog niet uitgevoerd werden. Een vaag plan met weinig visie. Verder ook een gemiste kans om de belastingen te verlagen, want we zien de opcentiemen liever zakken naar 1.000 en de aanvullende personenbelasting naar 7 in de plaats van 8 procent. De gemeente krijgt een hoger dividend van Fluvius, goed voor 1,2 miljoen. Daarmee kun je al een groot deel van de belastingvermindering betalen. Neem daarbij dat de rente op leningen historisch laag staat en dan zijn er mogelijkheden genoeg.”