Hoogleedse Bénédicte Soenen nieuwe voorzitter van Jong Voka West-Vlaanderen Sam Vanacker

15 mei 2020

10u21 3 Hooglede Bénédicte Soenen is verkozen tot nieuwe voorzitter van Jong Voka West-Vlaanderen, het netwerk van meer dan 2.150 jonge ondernemers. Bénédicte maakt deel uit van de derde generatie van familiebedrijf Soenen Golfkarton nv in Hooglede. Ze volgt Dieter Lembrechts op.

“Als er een ding is dat ik als ondernemer nog meer ben gaan beseffen tijdens de afgelopen coronaweken - behalve dan het feit dat niks nog zeker is - is het wel het belang van gelijkgezinde groepen om ervaringen uit te wisselen”, zegt Soenen. “Het belang van een netwerk zoals dat van Jong Voka West-Vlaanderen, is in dat opzicht nog maar eens gebleken. Jong Voka brengt gelijkgezinden samen en inspireert jonge professionals. Het succes van onze evenementen bewijst dat we op de juiste koers zitten. Toch wil ik blijven inzetten op het uitbouwen van ons netwerk tot dé referentie waar jonge ondernemers elkaar ontmoeten en connecties leggen. Een grotere zichtbaarheid is daar een cruciaal onderdeel van.”

Met de verkiezing van Bénédicte Soenen zet Dieter Lembrechts van DL Medical na twee jaar een punt achter zijn voorzitterschap. “Ik ben trots op wat we verwezenlijkt hebben. We zijn erin geslaagd een partnernetwerk uit te bouwen en ik geef met veel vertrouwen en fierheid de fakkel door aan deze eerste West-Vlaamse vrouwelijke Jong Voka-voorzitter.”