Hoogleeds schepen gaat dichtbundel met eigen coronapoëzie publiceren: “Spelen met taal is een uitlaatklep” Sam Vanacker

29 mei 2020

14u52 0 Hooglede Dimitri Carpentier maakt in september zijn literair debuut met een bundel zelfgeschreven coronagedichten. De welbespraakte Hoogleedse schepen van Sociale Zaken kroop aan het begin van de crisis in zijn pen en postte dagelijks een gedicht op Facebook, goed voor 55 stukjes ludieke coronapoëzie. Die gedichten worden straks samen met onuitgegeven werk gebundeld in boekvorm.

Iedereen die hem al eens hoorde praten op officiële gelegenheden in Hooglede of Gits weet dat je bij Dimitri Carpentier geen saaie speeches hoort. Hij houdt van spelen met taal. Zijn teksten zitten steevast vol met ludieke metaforen en woordspelletjes, doorgaans met een leuke wending of anticlimax in de staart. Dezelfde stijlfiguren zijn ook te vinden in de coronapoëzie van de advocaat. “Taal is voor mij een uitlaatklep. Beroepshalve ben ik advocaat en ik hou van mijn werk, maar veel ruimte voor creatief taalgebruik is er in mijn branche niet. Om mijn spreekwoordelijke creatieve ei kwijt te kunnen schrijf ik. Zo zet ik al lang af en toe gedichtjes op sociale media. Eerst was dat vooral bij speciale gelegenheden zoals gedichtendag, maar door de crisis ben ik dat dagelijks beginnen doen.”

Op 24 maart nam ik mezelf voor om elke dag een gedicht online te zetten, al dacht ik toen nog dat de lockdown hoogstens een week of twee zou duren. Ik had me wat mispakt.” Dimitri Carpentier

“Doorgaans is de inhoud afhankelijk van de inspiratie van het moment. De coronareeks begon op 24 maart met een gedichtje over een berenwandeling die ik op Facebook zette. Toen nam ik mezelf voor om elke dag een gedicht online te zetten, al dacht ik toen nog dat de lockdown hoogstens een week of twee zou duren. Ik had me wat mispakt, maar eigenlijk ben ik nooit inspiratie te kort gekomen. Enerzijds de coronacrisis, maar ook het overlijden van Xavier Waterslaeghers en de sportwereld leverden inspiratie op. Elke dag was er wel een onderwerp te vinden. Pas met de heropening van de scholen, 55 gedichten later, besloot ik dat het welletjes was geweest. Ik had nooit verwacht zoveel bijeen te schrijven.”

Blijvertjes

“Ik kreeg heel leuke reacties, maar Facebook is een vluchtig medium. Niemand gaat binnen een paar weken nog naar beneden scrollen om mijn gedichten na te lezen online. Nochtans zijn ze ook na de crisis zeker ook nog de moeite waard om te lezen. Bovendien is een boek publiceren al langer een droom van me, al had ik niet gedacht dat ik ging debuteren met een dichtbundel. Ik schrijf uiteraard geen hoogstaande literaire poëzie, maar toch verdienen de gedichtjes een plekje op papier. Ik schreef verschillende uitgeverijen aan en kreeg al snel respons van Storyland, een jonge Antwerpse uitgeverij. Het contract is getekend. De titel van de bundel wordt ‘Blij-vers’. De gedichten zijn blije versjes, maar ook blijvertjes.”

Publicatie na de zomer

Voor de publicatie is het wel nog even geduld hebben. “We mikken op een boekvoorstelling in september. Vanaf dan zal de bundel te bestellen zijn en dan kunnen boekhandels de bundel ook in het aanbod opnemen. De 55 coronagedichten die nu online te vinden op Facebook zijn ga ik trouwens nog aanvullen met oud en nieuw ongepubliceerd werk, want wie de bundel straks in huis haalt verdient wat meerwaarde. De opbrengst van de verkoop ga ik aan een goed doel schenken.”