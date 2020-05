Hoogledenaar ijvert voor erkenning molenambacht als immaterieel erfgoed: “Molenaars zijn de bewakers van erfgoed” Sam Vanacker

14 mei 2020

15u24 2 Hooglede Hoogledenaar Lieven Denewet (59), al decennialang een voorvechter van het Vlaamse molenerfgoed en een van de drijvende krachten achter het vaktijdschrift Molenecho’s, wil dat het ambacht van molenaar erkend wordt als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. “Het dossier is ingediend. De meeste molenaars zijn vrijwilligers die het uit passie doen. Ze verdienen de steun.”

“Een molen is meer dan een gebouw. Het is ook een machine die in een indrukwekkend meubel vervat zit. Die machine en dat meubel hebben veel zorg nodig. Als die machine niet goed onderhouden is of er komt een gaatje in het meubel, dan kan een molen snel achteruit gaan. Molenaars zijn de bewakers van dat erfgoed. Zij vormen de eerstelijnszorg in de bescherming van ons molenerfgoed. Maalvaardige molens moeten goed onderhouden worden en regelmatig draaien. Bij gerenoveerde molens die stilstaan, lopen de kosten zelfs dubbel zo snel op dan bij molens die malen.”

Jaar voorbereiding

“Aangezien het belang van de molenaars niet onderschat mag worden, besloten we met de Erfgoedgemeenschap van Vlaamse Molenaars (de koepel van zowat alle Vlaamse molenverenigingen, nvdr) een aanvraag in te dienen om het ambacht te laten erkennen als immaterieel erfgoed. Niet evident, want molens op zich zijn onroerend erfgoed, terwijl het vak dan weer immaterieel erfgoed is. De dossiervoorbereiding duurde een jaar, maar nu is alles af. Als alles goed gaat, zal het molenambacht tegen eind juni erkend zijn als erfgoed.”

Symbolische waarde

Concreet heeft die erkenning vooral een symbolische waarde. “Financieel staat daar niets tegenover, maar het gaat ons om de waardering en de aanmoediging. Onze molenaars zijn goed bezig. Vlaanderen telt tweehonderd molenaars en de voorbije jaren zien we dat ook jongere generaties interesse krijgen in het vak en dat is een positieve evolutie. Er bestaat ook zoiets als een molendraaipremie. Dat is een soort vrijwilligersvergoeding die gebaseerd is op het aantal omwentelingen van de wieken, al heeft dat op zich niets te maken met de erkenning. Anderzijds zijn er ook al weer beroepsmolenaars die effectief malen in hoofdberoep, zoals in Poeke. Hoopgevend, maar die kun je nog wel op een hand tellen. De meeste mensen zijn gepensioneerde vrijwilligers en doen het uit passie voor het vak.”