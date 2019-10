Hoogledenaar Arne De Brabandere aangesteld als woordvoerder van minister Crevits Sam Vanacker

15 oktober 2019

14u49 0 Hooglede Hoogledenaar Arne De Brabandere (31) werd maandag aangesteld als de woordvoerder van Vlaams viceminister-president en minister van Werk, Economie en Landbouw Hilde Crevits (CD&V).

De Brabandere is gemeenteraadslid voor CD&V in Hooglede en werkt sinds 2017 op de persdienst van het kabinet van Crevits. Voorheen werkte hij drie jaar als medewerker van Vlaams parlementslid Sabine De Bethune. Voortaan is hij het eerste aanspreekpunt voor de pers op het kabinet van Crevits. “Een hele eer en ik ben uiteraard dankbaar voor de kans om verder te bouwen op de ervaring die ik in de afgelopen twee jaar heb opgedaan”, zegt hij. Voor De Brabandere ligt trouwens straks nog een nieuwe politieke uitdaging te wachten. Op 1 januari 2022 volgt hij namelijk partijgenoot Rik Vanwildemeersch op als schepen in Hooglede.