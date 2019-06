Hooglede wordt Pleegzorggemeente Sam Vanacker

13u33 0 Hooglede Hooglede heeft het label van pleegzorggemeente gekregen van Pleegzorg West-Vlaanderen. Dat betekent dat de gemeente het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg in Hooglede wil vergroten zodat alle kinderen die niet thuis kunnen wonen de kans krijgen om op te groeien in een gepaste thuisomgeving.

De overhandiging van het label - een miniatuurhuisje met het logo van Pleegzorg er op - vond woensdagavond plaats in het Huis van het Kind in Hooglede. “We vinden het belangrijk dat ieder kind optimale kansen kan krijgen. Ook kinderen waarvan hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Er wachten in West-Vlaanderen nog 175 kinderen en (jong)volwassenen op een warme thuis. Daarom willen wij op onze gemeente pleegzorg de nodige ondersteuning en erkenning bieden”, aldus schepen van Gezin Julie Misplon (Allen 8830). “We engageren ons om pleegzorg beter bekend te maken in de gemeente door affiches op te hangen, folders beschikbaar te stellen, infoavonden te geven en begeleide bezoeken te faciliteren.”

In Hooglede wonen er negen pleeggezinnen, die samen voor negen pleegkinderen en drie (jong)volwassenen met een beperking zorgen. Over de hele provincie vangen 900 gezinnen samen meer dan 1.200 kinderen en volwassenen met een beperking op.