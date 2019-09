Hooglede treedt toe tot Statiegeldalliantie Sam Vanacker

13u29 1 Hooglede De gemeente Hooglede treedt toe tot de Statiegeldalliantie. Daarmee sluit Hooglede zich aan bij honderden andere steden en gemeentes, bedrijven en organisaties die ijveren om ook op PET-flessen en blikjes statiegeld in te voeren.

“In het kader van de lopende Vlaamse regeringsonderhandelingen lijkt het ons een uitgelezen moment om extra druk te zetten op de nieuwe regering. Er moet een oplossing komen voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes”, klinkt het. “Het invoeren van statiegeld moet opgenomen worden in de beleidsprioriteiten voor het Vlaamse Gewest, wat ondertussen al gerealiseerd werd in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel. Met de gemeente Hooglede willen we deze maatregel, die het zwerfvuil kan helpen indijken, ondersteunen.” Eerder sloten in onze regio ook Roeselare, Tielt, Oostrozebeke en Meulebeke zich al aan bij de Statiegeldalliantie.