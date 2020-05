Hooglede tast diep in de zak: Gemeentebestuur stelt coronabudget van 350.000 euro voor Sam Vanacker

26 mei 2020

10u28 0 Hooglede Hooglede gaat 350.000 euro uittrekken in de strijd tegen het coronavirus. Dat kondigde burgemeester Rita Demaré (CD&V) maandagavond aan tijdens de gemeenteraad. De grootste hap uit dat coronabudget, 145.000 euro, gaat naar een verdubbeling van de subsidies voor de verenigingen. De extra coronakosten zullen volgens de burgemeester geen invloed hebben op de gemeentelijke belastingen.

Het gemeentebestuur heeft een postcoronaplan klaar. In de eerste plaats zal deze zomer worden ingezet op meer beleving en activiteit in eigen gemeente, terwijl er met organisatoren van evenementen zoals Gits Kermis of de Ieperstraatfeesten actief mee nagedacht zal worden over hoe de coronamaatregelen in de praktijk omgezet kunnen worden. Daar trekt Hooglede 25.000 euro voor uit. Om de activiteit van verenigingen te stimuleren, krijgt elke vereniging bovendien een coronatoelage. “Alle verenigingen van Hooglede-Gits kunnen dit jaar op een dubbele subsidie rekenen, goed voor in totaal 145.000 euro extra. Zo verlichten we de sponsordruk voor lokale handelaars en compenseren we het verlies door geschrapte activiteiten. De huurkost van zalen die niet gebruikt werden storten we terug”, aldus schepen Frederik Sap (Allen 8830).

Om de lokale economie een duwtje in de rug te geven komt er een digitale cadeaubon. “Inwoners zullen online of fysiek een bon kunnen kopen met een bedrag naar keuze. Dat bedrag gaan we met de gemeente verhogen met een nog te bepalen procent en daar trekken we 50.000 euro voor uit. Die bon kan dan besteed worden bij de lokale zelfstandigen. Voor de handelaars zijn er geen kosten en ook na de crisis zal de bon blijven bestaan, maar dan weliswaar zonder de extra toeslag van de gemeente.” Op vlak van horeca is Hooglede van plan om soepel te zijn wat de grootte van de terrassen van de cafés betreft. In samenwerking met Netwerk 6G ten slotte komen er infoavonden en workshops met tips voor ondernemers, terwijl ook de belasting op drijfkracht vermindert.

Gemeente heeft financiële reserve genoeg

“Met de cadeaubon, de coronatoelage, de uitbreiding van het activiteitenaanbod, de aankoop van mondmaskers en de terugbetaling van huurgeld van de zalen komen we aan een totaalbedrag van 370.000 euro”, aldus Rita Demaré (CD&V). “Door een tussenkomst van de provincie bij de onder meer de aankoop van de mondmaskers gaat daar wel nog 20.000 euro van af.” Oppositieraadslid Kristof Pillaert (N-VA) vroeg zich af of die noodinvestering een effect zou hebben op de belastingen of op andere geplande investeringen. Volgens Rita Demaré zal dat niet het geval zijn. “De belastingen blijven gelijk. We hebben gelukkig voldoende financiële reserve om deze kosten op te vangen zonder extra inkomsten te moeten zoeken. Op het einde van deze legislatuur gaan we weliswaar een pak minder reserve over hebben dan eerst gepland en de inkomsten uit de belastingen zullen wellicht lager liggen dan anders, maar we zouden dit moeten kunnen opvangen met de bestaande middelen.”