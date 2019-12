Exclusief voor abonnees Hooglede stelt meerjarenplan voor: gemeente investeert 22,8 miljoen euro in recyclagepark, rioleringen en ouderenzorg Sam Vanacker

16 december 2019

23u30 0 Hooglede Hooglede gaat deze legislatuur 22,78 miljoen euro investeren. Er komt een nieuw recyclagepark en er staan ingrijpende rioleringswerken gepland in het centrum van Gits, terwijl het leeuwendeel van het budget naar ouderenzorg gaat. Zo komt er een nieuw lokaal dienstencentrum en wordt de B-vleugel van het rusthuis grondig vernieuwd. Om dat allemaal te betalen, gaat de gemeente 9,5 miljoen lenen. Aan de belastingen verandert niets.

De bestuursmeerderheid van CD&V en Allen 8830 heeft de krijtlijnen voor de komende zes jaar vastgelegd. “Op basis van de beleidsvisies, de verkiezingsprogramma’s en het participatiemoment met de bevolking hebben we de afgelopen maanden nagedacht over hoe we onze beleidsdoelstellingen kunnen vertalen in acties. Het resultaat is een ambitieus, realistisch en betaalbaar meerjarenplan met vier pijlers”, zegt burgemeester Rita Demaré (CD&V). “Het gaat om dienstverlening, duurzaamheid, ondernemen en zorg. We willen een ondernemende, trotse en verbonden gemeente zijn met ruimte voor iedereen.”

