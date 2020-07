Hooglede schrapt meeste evenementen, inclusief Gits Kermis CDR

28 juli 2020

17u29 0

Na een grondige evaluatie van de reeds gekende en aangevraagde evenementen voor de komende maanden heeft het Hoogleedse gemeentebestuur beslist om de meeste af te gelasten. De aanleiding is de heropflakkering van het coronavirus. “Met onze beslissing voorkomen we dat er te veel mensen bijeenkomen”, klinkt het bij het bestuur.

Gits Kermis, in het tweede weekend van september, is één van de evenementen die worden afgelast. “Alle extra activiteiten op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag worden geannuleerd. Zo nemen we ook de ongerustheid weg bij de mensen van de horeca. We hopen dat ze mits het respecteren van de strengere maatregelen verder hun klanten kunnen bedienen. Zo kunnen we blijven genieten van een terrasje.”