Hooglede schrapt meeste evenementen, inclusief Gits Kermis, door heropflakkering corona CDR

28 juli 2020

17u29 0

Na een grondige evaluatie van de reeds gekende en aangevraagde evenementen voor de komende maanden heeft het Hoogleedse gemeentebestuur beslist om de meeste af te gelasten. Alle evenementen werden beoordeeld volgens de gekende huidige maatregelen en protocollen die zijn opgelegd voor de organisatie van evenementen en sportwedstrijden. “Met onze beslissing voorkomen we dat er teveel mensen op korte termijn op dezelfde plaats zijn, waardoor het moeilijk of onmogelijk is om de extra coronamaatregelen na te leven”, klinkt het bij het bestuur. Ook Gits Kermis, in het tweede weekend van september, wordt afgelast. “Om de gezondheid van onze burgers te kunnen blijven garanderen en in de hoop de coronabesmettingen onder controle te houden en te laten dalen zal er dit jaar geen kermis in Gits worden georganiseerd. Alle extra activiteiten op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag worden afgelast. Ook de mensen van de horeca waren ongerust en hopen dat ze mits het respecteren van de strengere maatregelen verder hun klanten kunnen bedienen. Zo kunnen we blijven genieten van een terrasje.”