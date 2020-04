Hooglede richt werkgroep post-corona op en wil digitale cadeaubon invoeren Sam Vanacker

28 april 2020

11u16 0 Hooglede Tijdens de virtuele gemeenteraad maandag werd beslist een werkgroep op te richten die een post-coronaprogramma gaat uitschrijven. Zo zal er onder andere een digitale geschenkbon gelanceerd worden om de lokale economie te steunen.

Het idee voor de werkgroep komt van raadsleden Frederik Demeyere en Arne Debrabandere (beiden CD&V). Op korte termijn kan de werkgroep een alternatief aanbod aan activiteiten uitwerken die mensen in eigen buurt of van thuis uit kunnen doen. Op lange termijn gaat het om een plan om de lokale handel en samenleving te ondersteunen. Zo zal er alvast een digitale geschenkbon gelanceerd worden. Daarbij zullen inwoners online een bedrag naar keuze op een betaalkaart of app kunnen downloaden. “Het budget voor die bon stond al ingeschreven op de meerjarenplanning, maar door de coronacrisis gaan we de bon sneller invoeren”, zegt schepen van Lokale Economie Frederik Sap (Allen 8830). “Om de handelaars een duwtje in de rug te geven, zal de gemeente voor een bepaalde periode een extra bedrag schenken per download.”