Hooglede plaatst tijdelijke camera’s aan openbaar toilet Sam Vanacker

26 mei 2020

10u50 0 Hooglede Er komen camera’s op het pleintje tussen de Gulden Zonne, het gemeentehuis en het Huis van het Kind. Aanleiding is het aanhoudende vandalisme in de omgeving van het openbaar toilet.

“In april was er opnieuw schade aan het openbare toilet, terwijl recent nog de wanden van de fietsenstalling er aan moesten geloven”, aldus burgemeester Rita Demaré (CD&V). “Zo kan het niet verder. Eerder hadden we al beloofd om camera’s te overwegen na positief advies van de politie. Dat advies is er nu en er komt tijdelijke camerabewaking ter hoogte van de verbinding tussen de gebouwen op de marktplaats.”

Oppositieraadslid Tomas De Meyer (N-VA), die al sinds 2014 voor meer camera’s pleit in Hooglede, was niet mals voor de burgemeester. “Blij dat jullie na zes jaar eindelijk het licht zien, want die locatie is al langer een probleemzone. En het gaat niet alleen om beschadigingen van publiek domein. Er werden in het verleden ook massaal auto’s bekrast op de parking en er zijn zelfs inbraken in privéwoningen gebeurd. Dat er nu eindelijk actie komt juichen we toe, maar er moeten langs alle invalswegen permanente camera’s komen. Dit is niet alleen rijkelijk te laat, het is ook tijdelijk oplapwerk.”