Hooglede ondertekent SAVE-Charter CDR

27 september 2019

Het gemeentebestuur van Hooglede sloot vrijdagmiddag hun mobiliteitsmaand af met de ondertekening van het SAVE-Charter Steden & Gemeenten. Dit is een initiatief van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen en beoogt een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder. Door het charter te ondertekenen engageert Hooglede zich om in te zetten op verkeersveiligheid. Het charter gaat gepaard met een een actieplan die als leidraad zal dienen.