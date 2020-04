Hooglede koopt herbruikbare mondmaskers voor alle inwoners vanaf 7 jaar Sam Vanacker

25 april 2020

07u38 0 Hooglede Mondmaskers worden het nieuwe normaal. Ook het gemeentebestuur van Hooglede gaat nu mondmaskers voor de inwoners kopen. Elke inwoner vanaf 7 jaar krijgt een herbruikbaar stoffen mondmasker.

“Het is duidelijk dat het dragen van een mondmasker een belangrijke rol zal spelen in de afbouwstrategie. Dat werd nog eens bevestigd door de veiligheidsraad vrijdag”, zegt burgemeester Rita Demaré (CD&V). “Voor elke inwoner van de gemeente vanaf 7 jaar hebben we een mondmasker gekocht. Een herbruikbaar mondmasker, bestaande uit twee lagen. Een laag uit polyester en één laag uit viscose, rechthoekig van vorm en met linten. Er is een model voor volwassenen en een model voor kinderen van 7 tot en met 11 jaar. Je kan dit masker wassen op 60 graden.”

De maskers worden in de tweede week van mei geleverd en zullen in alle brievenbussen in Hooglede gedeponeerd worden. Voor de bedeling ervan is de gemeente nog op zoek naar vrijwilligers. Wie een handje wil helpen, kan terecht op www.hooglede.be/hoogledehelpt.