Hooglede introduceert vrijetijdspas voor wie het financieel moeilijk heeft Sam Vanacker

03 maart 2020

10u06 0 Hooglede Gezinnen en inwoners van Hooglede die het moeilijk hebben om elke maand de eindjes aan elkaar te knopen en daardoor uit de boot vallen bij vrijetijdsactiviteiten kunnen vanaf 1 juli een beroep doen op een vrijetijdspas. Met die pas krijgt die doelgroep vijftig procent korting op lidgelden en toegangsprijzen van jeugd-, cultuur en sportorganisaties of evenementen.

“We stellen vast dat financiële armoede kan leiden tot sociale armoede, isolatie en vereenzaming. Mensen die in een precaire financiële situatie verkeren, gebruiken hun geld immers om te overleven, eerder dan om te leven en zich tussen de mensen te begeven”, zegt schepen van Sociale Zaken Dimitri Carpentier (Allen 8830). “Met het ontwikkelen van een vrijetijdspas willen wij ervoor zorgen dat ook mensen met bewezen beperkte financiële middelen deel kunnen nemen aan vrijetijdsactiviteiten in onze gemeente.”

“Verenigingen die intekenen kunnen de terugbetaling van de toegestane korting vorderen bij het gemeentebestuur, dat hiervoor over een jaarlijkse subsidie van bijna 1.300 euro beschikt, wat nog aangevuld kan worden door de toelage in het kader van de socio-culturele participatie. Voor de verenigingen zijn er dus geen financieel gevolgen en ook voor de gemeente is dit een nuloperatie, terwijl de meerwaarde voor de doelgroep én de verenigingen ontegensprekelijk is.”

De vrijetijdspas kan vanaf juli gratis aangevraagd worden in het Sociaal Huis.