Hooglede in het vizier van volgende fusiegolf? Sam Vanacker

21 augustus 2019

13u55 0 Hooglede Uit de startnota van Bart De Wever voor een nieuwe Vlaamse regering blijkt dat N-VA nog meer gemeentefusies wil. Er bestaan weliswaar nog geen officiële criteria om te bepalen welke gemeentes fusierijp zijn, maar de krant De Tijd maakte de oefening al even aan de hand van drie graadmeters en daaruit blijkt dat Hooglede, net als 42 andere Vlaamse gemeentes, in het vizier van een nieuwe fusiegolf loopt.

De Tijd keek naar het aantal inwoners, de schuldenlast en budgettaire ruimte om te investeren. Op basis van die parameters blijkt Hooglede een valabele kandidaat voor een fusie. Hooglede telt iets minder dan 10.000 inwoners. Minder dan de 15.000 die de krant voorop stelt om genoeg schaalgrootte en expertise te hebben om alle taken goed uit te voeren. Ze baseerde zich daarvoor op onderzoek van het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving. Met 1.286 euro per inwoner heeft Hooglede ook een hoge schuldenlast en de gemiddelde budgettaire ruimte per inwoner (de zogenaamde autofinancieringsmarge) bedraagt slechts 83 euro. Onder het Vlaams gemiddelde van 114 euro. Genoeg voor De Tijd om Hooglede als een potentiële fusiekandidaat te zien.

Burgemeester blijft tegen

Dat is evenwel buiten burgemeester Rita Demaré (CD&V) en het gemeentebestuur gerekend. “Ik ben geen voorstander van fusies. Sommige inwoners zijn de fusie tussen Hooglede en Gits van veertig jaar geleden nog altijd niet te boven gekomen. Dat een gemeente met minder dan vijftienduizend inwoners niet genoeg expertise in huis zou hebben is onzin”, reageert ze. “Met intergemeentelijke samenwerkingen vangen we dat namelijk prima op. Op vlak van wonen bijvoorbeeld delen we op vergaderingen in de kennis van onze buurgemeenten en zo werken we dan een aanpak uit op maat van Hooglede-Gits.”

“Ik zie bitter weinig heil in een fusie. Enerzijds omdat we dan op een soort van eenheidsworst dreigen af te stevenen waarbij de dienstverlening op maat van de specifieke noden van gemeente verloren dreigt te gaan. Anderzijds is de besparing die dan bereikt zou worden beperkt. Wegen moeten onderhouden blijven. En fusie of niet, investeringen blijven nodig. Wat de schuldgraad betreft, het klopt dat we in Hooglede op ruim 1.250 euro zitten per inwoner, maar de historiek wordt vergeten. Zes jaar geleden stond dat nog op 1.750 euro. Nu, die criteria van de Tijd zijn uiteraard niet noodzakelijk doorslaggevend. Het blijft afwachten wat er na de onderhandelingen over de fusies precies in de Vlaamse regeringsverklaring zal staan.”