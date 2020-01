Hooglede in de prijzen met Verborgen Parel dankzij foto van ‘Het Gesprek’ Sam Vanacker

23 januari 2020

11u46 0 Hooglede Hooglede is in de prijzen gevallen bij de wedstrijd ‘Verborgen Parels’ van Recupel dankzij een foto die algemeen directeur Rik Dekens nam van een kunstwerk aan De Sleedoorn in Sleihage. Dankzij de winst zal het kunstwerk straks door Recupel letterlijk in een spotlight gezet worden.

Recupel, de organisatie die instaat voor de inzameling en verwerking van afgedankte elektronische toestellen in ons land, lanceerde in het najaar van 2019 een campagne waarbij elke Belg zijn of haar ‘verborgen parels’ kon signaleren: mooie maar ondergewaardeerde plekjes die het verdienen om letterlijk in de kijker geplaatst te worden. Tussen 21 oktober en 17 november 2019 werden in totaal 249 verborgen parels ingezonden. Hieruit distilleerde een jury de mooiste en technisch haalbare inzendingen.

Donderdag maakte Recupel de negen winnaars bekend. Naast Brussel, Dinant, Godinne, Hoeilaart, Temse, Ternat, Gullegem en Leuven is ook een foto uit Hooglede geselecteerd. De Hoogleedse foto werd ingezonden door algemeen directeur Rik Dekens en toont ‘Het Gesprek’, een werk van kunstenaar Jeffrie Devriese dat aan De Sleedoorn in Sleihage staat. Het werk bestaat uit twee beelden die, gezeten op een bank van Cortenstaal, een boeiend gesprek lijken te voeren. Met een goed geplaatste energiezuinige spot zal Recupel het kunstwerk in Hooglede beter onder de aandacht brengen van inwoners en passanten.

Recupel lanceerde de campagne bij wijze van bedanking voor het grote aantal oude lampen en armaturen dat in 2018 binnengebracht werd bij de inzamelpunten. Alles samen werden er 9.633.793 stuks ingezameld. “We blikken tevreden terug op de inzendingen die we hebben ontvangen. Als je door de foto’s bladert, dan merk je het grote aantal mooie plekjes op die onze steden en gemeenten rijk zijn”, zegt Peter Sabbe, CEO van Recupel. “We bedanken alle deelnemers om ons erop te wijzen waar die plekjes zich exact bevinden en feliciteren de winnende inzendingen.”