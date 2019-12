Hooglede erkend als bloemen- en bijengemeente Sam Vanacker

23 december 2019

17u03 1 Hooglede De gemeente Hooglede is in de prijzen gevallen tijdens de finale van de wedstrijd Groene Lente van de Vereniging voor Openbaar Groen. De gemeente kreeg niet alleen een hoge score van de jury voor de zomerbebloeming, ook op vlak van bijvriendelijke beplanting scoorde Hooglede goed.

Voor de bebloeming van afgelopen zomer kreeg Hooglede net als vorig jaar drie bloemensymbooltjes van de jury, meteen het hoogst haalbare aantal. Nieuw is dat Hooglede ook in de prijzen viel als ‘bijenvriendelijke’ gemeente dankzij het project ‘bezige bijtjes’. In het kader van dat project werden er op verschillende plekken in Hooglede heel bewust bijvriendelijke wilde bloemenmengsels gezaaid. Die inspanningen leverden Hooglede een eerste bijensymbooltje op. De ambitie is er om volgend jaar nog meer in te zetten op de beplanting in het belang van de bijen.