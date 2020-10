Hooglede belooft met charter in te zetten op veiliger verkeer voor fietsers en wandelaars Sam Vanacker

01 oktober 2020

09u49 6 Hooglede De gemeente Hooglede wil de komende jaren inzetten op een sterk fietsbeleid en ondertekent daarom het gelijknamige charter van Fietsberaad Vlaanderen. Hooglede wil hiermee haar engagementen inzake een veiliger fietsverkeer onderstrepen en voorziet verschillende acties om het de fietsers aangenamer te maken.

“Het charter benadrukt het grote potentieel en de vele voordelen van fietsen, zowel voor functionele als voor recreatieve doeleinden. Met de ondertekening van dit charter erkennen we deze uitgangspunten en engageren we ons tot een sterk fietsbeleid”, legt mobiliteitsschepen Julie Misplon (Allen 8830) uit. Concreet wordt er gedacht aan een fietsregistratiesysteem om schoolgaande kinderen te stimuleren om met de fiets naar school te gaan en zal er werk gemaakt worden van fietsveilige routes.

Verder wil de gemeente ook investeren in een versterking van de fietscultuur. “Dat kan via verschillende communicatiekanalen en organisaties. Zo is er onder meer de Car Free Day, de STRAP-dag, de Fietsbieb, de schoolroutekaart, de Week Van De Mobiliteit en het fietsexamen.”