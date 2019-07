Hondenweide op komst in Hooglede Sam Vanacker

03 juli 2019

15u26 8 Hooglede Hooglede krijgt een hondenloopweide. Een timing of locatie is nog niet vastgelegd. Oppositiepartij Groep21 brak tijdens de jongste gemeenteraad een lans voor de aanleg van zo’n weide. Het gemeentebestuur was het voorstel genegen.

Oppositieraadslid Kristof Pillaert (Groep21) lanceerde het voorstel. Volgens Pillaert zijn veel hondeneigenaars in Hooglede vragende partij voor zo’n weide, terwijl de realisatie op relatief korte termijn kan gebeuren. Hij stelde het veld aan de oude gebouwen van de meisjeschiro in Hooglede voor als mogelijke locatie. Het schepencollege wou niet overhaast te werk gaan en zei dat het de mogelijkheden eerst grondig zal bekijken. “We nemen het voorstel op in onze meerjarenplanning en zullen het nodige budget voorzien voor de aanleg”, zegt schepen van Openbare Werken Rik Vanwildemeersch (CD&V). “Wat de locatie betreft, moet in elk geval goed nagedacht worden, want zo'n weide kan ook een zekere mate van overlast met zich meebrengen.”