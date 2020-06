Hondenloopweide komt naast begraafplaats Sam Vanacker

15 juni 2020

09u52 0 Hooglede In de tweede helft van dit jaar krijgt Hooglede een hondenloopweide. De weide komt naast de begraafplaats in de Kleine Noordstraat.

Oppositieraadslid Kristof Pillaert (Groep21), die in juli vorig jaar het voorstel lanceerde en gehoor vond bij de meerderheid, vroeg tijdens de recentste gemeenteraad naar een stand van zaken. Schepen Frederik Sap (Allen 8830) reageerde dat de aanleg van de hondenloopweide voorzien werd in de meerjarenplanning. “Er is een budget van 20.000 euro voorzien en de aanleg van de weide zal in de tweede helft van dit jaar starten. In eerste instantie zal nu het urnenveld op de begraafplaats in de Kleine Noordstraat uitgebreid worden. Daarna wordt er op het perceel achter het urnenveld een hondenloopweide aangelegd.”