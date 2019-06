Hometown Hooglede steekt Delfine Persoon hart onder de riem: “Voor ons ben je de enige echte wereldkampioen!” Tientallen BV’s nemen videoboodschap op voor bokstopper Sam Vanacker

07 juni 2019

22u12 4 Hooglede De gemeentelijke sportawards in het West-Vlaamse Hooglede stonden vrijdagavond nagenoeg volledig in het teken van Delfine Persoon. Tussen het uitreiken van de gemeentelijke awards werden in de gemeentelijke evenementenhal hartverwarmende filmpjes afgespeeld. Een twintigtal prominente Vlaamse sporters, bv’s en politici staken op hun manier Delfine een hart onder de riem.

“Gij zijt de beste, Delfine”, zei Yves Vanderhaeghe. “Ik hoop dat je de kans krijgt om nog eens op haar ‘muile’ te slaan”, aldus Nico Mattan. “Ik drink gene Irish Coffee meer”, zwoer Sam Gooris. “Ge komt terug”, zei Erik Van Looy, die Delfine in dezelfde adem ook uitnodigde voor een passage in De Slimste Mens. Ook Patrick Lefevere, Hilde Crevits, Wim Lybaert, Yves Lampaert, Dominique Monamie en nog zoveel meer bv’s drukten hun steun uit voor Delfine. De videoboodschappen zijn de verdienste van de sportdienst en het Hoogleedse gemeentebestuur, die de voorbije week massaal bv’s contacteerde. “We wilden Delfine een hart onder de riem steken na haar kamp tegen Taylor”, zegt sportschepen Frederik Sap (Open Vld). “Voor ons is ze de enige echte kampioene.”

Delfine Persoon, die in de zaal op een minutenlange staande ovatie onthaald werd, wist niets van de videoboodschappen. Ze twijfelde zelfs even of ze zou ingaan op de uitnodiging om naar de awards te komen. “Ik heb er geen spijt van dat ik gekomen ben. Dit doet deugd”, zei Persoon, die meteen ook aangaf dat ze wat rust nodig had en even uit de media wou blijven. Dat belette haar niet om volop tijd te maken voor selfies met de jongste sportkampioentjes van de gemeente.